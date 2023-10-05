Волонтеры собирают деньги на реставрацию дверей химфакультета университета Шевченко

Активисты ОО «Настоящий Киев» собирают 50 тысяч гривен на реставрацию старинной двери химического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщил краевед Антон Короб.

Речь идет об аутентичных двухстворчатых дверях пристройки к химическому корпусу. Ее построили в 1903–1904 годах по проекту архитектора Федора Эссена.

«Именно в этом здании на фоне всеобщего оформления в духе историзма/неоренессанса робко проступают черты стиля модерн, который уже воцарился в Европе, но появился в Киеве. Кроме этого, лабораторные помещения до сих пор содержат старинное оборудование: шкафы для веществ, печи для опытов, умывальники и т.д.», — отметил Антон Короб.

Волонтеры уже восстановили внутренние двери. Однако внешние еще нуждаются в ремонте, ведь были в крайне аварийном состоянии. По словам краеведа, в 1990-х в помещении обустроили пункт по обмену валюты. Для этого вырезали в дверях форточку-ящик для передачи денег. Сейчас многие деревянные элементы нуждаются в восстановлении.

Задонатить на реставрацию дверей можно по этой ссылке.

Напомним, что активисты ОО «Настоящий Киев» продолжают дело погибшего на войне киевоведа, гида и писателя Сергея Миронова, реставрировавшего двери в столице. Волонтеры уже восстановили исторические двери на улице Саксаганского,112А.

Фото: Антон Короб