Летняя площадка ресторана Boho оказалась незаконной: владелец пообещал ее снести

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Валерия Гуржий
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Летняя площадка ресторана Boho на Печерске является капитальным сооружением, поэтому городские власти выдали предписание владельцу на демонтаж.

Об этом сообщил директор департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов, пишет "Экономическая правда".

По его словам, Департамент земельных ресурсов зафиксировал нарушения, потому в КГГА решили аннулировать разрешение на размещение сезонной площадки.

"Инспектор внес предписание владельцу по демонтажу указанного сооружения. Владелец, ФЛП Ростислав Ручко, направил письмо на КП по демонтажу указанного объекта собственными силами до 15 октября 2023 года", – сообщил Будилов.

Как мы ранее писали, полиция оштрафовала ресторан Boho на Печерске за работу во время комендантского часа.

Опубликовано: 05 октября 2023
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