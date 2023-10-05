Художница, которая хочет нарисовать мурал на Сечевых Стрельцов, создала еще десятки работ в Киеве

Фотохудожница Евгения Фуллен обновила эскиз мурала, который хочет нарисовать на историческом доме на улице Сечевых Стрельцов, 31.

На нем также изображены Квазимодо и Эсмеральда на фоне Собора Парижской Богоматери. Художница утверждает, будто эскиз был создан в сотрудничестве с местными жителями.

Жители категорически против того, чтобы мурал Евгении рисовали на их доме. Также оба эскиза не подтверждали и не поддерживали ни Департамент охраны культурного наследия, ни Шевченковская РГА.

После случая с муралом на Сечевых Стрельцов киевляне зарегистрировали петицию против согласования новых муралов.

В издании «Хмарочос» отметили , что Евгения Фуллен нарисовала десятки стенописей по всему Киеву, и показали некоторые из них. В частности, ее мурал можно увидеть на фасаде 110-летнего здания кинотеатра «Экран» возле метро «Житомирская». Там изображены Богородица и украинские защитники.

На Ярославской, 21 она создала мурал, посвященный погибшему воину, чемпиону Украины по хоккею Александру Хмилю.

К тому же Фуллен разукрасила территорию Святошинского детского дома-интерната в рамках проекта «Мифология по тропам Украины».

Также художницы доверили создание работ из серии «Рожденные из пепла» в рамках проекта ЮНЕСКО против домашнего насилия.

Фото: «Хмарочос»