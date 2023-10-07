На Подоле открывается пространство, посвященное украинской традиционной музыке

Сегодня, 7 октября, на Подоле открывается пространство, посвященное украинской традиционной культуре, в частности музыке. Это будет первое в Украине пространство, посвященное этой теме.

Об этом сообщает Суспільне Культура.

В новой локации будут проводить камерные концерты, курсы пения и игры на инструментах, лекции художников и культурных кураторов. Также будут организовываться просмотры архивных видео, репетиции групп и другие события.

Основная цель проекта – чтобы как можно больше людей могли открыть для себя музыку, зародившуюся тысячи лет назад.

Кураторами проекта стали Екатерина Капра и Андрей Левченко. Они занимаются популяризацией традиционной музыки уже более 9 лет.

«Эта война заставляет нас — и каждого в отдельности, и как нацию — отыскивать настоящие точки опоры. То, что возвращает к себе и дает силу. На основе чего мы строим свою идентичность, свою жизнь? Что мы потеряли за последние столетия и что возвращаем себе, несмотря ни на что? Чем ценным и ценностным хотим наполнить свою повседневную жизнь до и после победы? В нашем пространстве можно будет слышать и играть живую традиционную музыку, для которой естественно сплачивать вокруг себя людей», — комментирует Екатерина Капра, соучредительница пространства и школы традиционной музыки «Рысь».

Планируется, что на локации будут встречаться музыканты, культурные деятели, менеджеры, мастера инструментов, преподаватели, художники и кураторы других направлений, которые смогут вместе развивать новые идеи и проекты.

Открытие пространства состоится 7 октября в 17:00 по ул. Сагайдачного, 12, 3 этаж. Вход свободный.

Гости смогут послушать исполнение древних треков вживую и потанцевать. Выступят группы US Orchestra и «ДваТри».

Ранее мы писали , что под Киевом построят современное образовательное пространство. Оно разместится на территории загородного комплекса Park Lake City в Подгорцах.

Фото: Суспільне Культура