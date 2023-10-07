В Буче построили новую модульную котельную на месте разрушенной россиянами

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Наталия Габрух
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На улице Тарасовская в Буче построили новую модульную котельную. Как сообщает «Теплокоммунсервис», ее построили на месте поврежденной российскими войсками.

Обещают, что благодаря современному оборудованию будет эффективно использоваться газ для обогрева помещений. Специалисты АО «Киевоблгаз» уже приступили к работе по прокладке газовых сетей к новому объекту.

На предприятии уверены, что все работы завершат в кратчайшие сроки и тепло в жилье жителей города подадут вовремя.

Раньше мы писали , как сегодня выглядит отстроенная улица Вокзальная в Буче.

Фото: ПКЧП «Теплокоммунсервис» .

Опубликовано: 07 октября 2023
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