В Гостомеле для школьников построили укрытие в виде домика Гобитов

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Наталия Габрух
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В Гостомеле для учащихся начальной школы построили укрытие в виде сказочного дома Гобитов из известной книги писателя Джона Толкина «Властелин колец».

Сказочный дом построил благотворительный фонд ГУРТУМ .

Укрытие рассчитано на 55 человек, но комфортно разместиться там могут и более 70 взрослых и детей.

«Главной задачей для нас было создать именно сказочный домик, чтобы минимизировать стресс и ассоциации детей с опасностью», — комментируют в ГУРТУМ.

Ранее мы писали , что на Киевщине построили одно из самых больших укрытий двойного назначения.

Фото: ГУРТУМ .

Опубликовано: 08 октября 2023
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