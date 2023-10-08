В Гостомеле для школьников построили укрытие в виде домика Гобитов

В Гостомеле для учащихся начальной школы построили укрытие в виде сказочного дома Гобитов из известной книги писателя Джона Толкина «Властелин колец».

Сказочный дом построил благотворительный фонд ГУРТУМ .

Укрытие рассчитано на 55 человек, но комфортно разместиться там могут и более 70 взрослых и детей.

«Главной задачей для нас было создать именно сказочный домик, чтобы минимизировать стресс и ассоциации детей с опасностью», — комментируют в ГУРТУМ.

Ранее мы писали , что на Киевщине построили одно из самых больших укрытий двойного назначения.