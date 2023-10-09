На усадьбе Барбана установили портреты посещавших ее выдающихся деятелей

Активисты ОО «Усадьба Барбана» установили на историческом особняке на Обсерваторной, 6 портреты выдающихся деятелей, которые его посещали.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

Цель акции — привлечь внимание к историческим зданиям, которые годами не могут приобрести охранный статус памятника, несмотря на богатую историю. Автором портретов является художник Евгений Коршунов.

Напомним, что в начале мая 2021 года на территории дома начались строительные работы, тогда здание накрыли защитной сеткой, а в конце месяца на участке снесли флигель. В августе в усадьбу пригнали тяжелую строительную технику, здание было частично разрушено. В сентябре активистам через суд удалось добиться ареста участка. Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал КГГА предоставить зданию статус памятника, а владельца — его восстановить. Однако за более чем за 2 года этого так и не сделали, отмечает Перов.

Согласно решению Шевченковского районного и Киевского апелляционного суда по делу № 761/2693/22 на усадьбу Барбана наложен арест.

Историческое здание — последний пример уцелевшей в этом районе одноэтажной мещанской застройки. В свое время в усадьбу наведывались или там работали Нобелевский лауреат Джон Стейнбек, отец военной фотожурналистики Капа, известный врач-педиатр Галина Тебенчук и музыковед Михаил Головащенко.

Ранее мы писали, что в августе застройщик сорвал пломбу с дома Барбана, сбил мемориальную табличку писателю Джону Стейнбеку и сорвал флаги Украины и США.

Фото: Дмитрий Перов