В Каменце-Подольском уничтожили мозаику авторства известного Подольского художника-монументалиста

В Каменце-Подольском уничтожили мозаику Ивана Кляпетуры, известного Подольского художника-монументалиста, мастера скульптуры, живописи и графики. Об этом сообщила в соцсетях жительница города Blacky Kamienczanka.

Мозаика находилась на помещении пожарной части на проспекте М. Грушевского. Сейчас на ее месте остались только очертания.

Как сообщает местная жительница, два года назад чиновник горсовета Александр Бондарь уже предоставлял разрешение на разрушение мозаичной остановки авторства Ивана Кляпетуры в пригороде Каменец-Подольского.

Ранее мы писали , что во Львове уничтожили уникальную мозаику в здании издательства «Свободная Украина».