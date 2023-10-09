Во Львове предлагают повысить штрафы за уничтожение мозаик в 100 раз

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Ирина Маймур
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Львовский городской совет обратится в Минкульт по увеличению штрафов за разрушение памятников культуры.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, пишет издание «Твой город».

Москаленко предлагает повысить штрафы за разрушение памятников архитектуры и ценных объектов в 100 раз.

«Штраф должен составлять не 1700 гривен, а 1 млн 700 гривен», — подчеркнул заместитель мэра.

Также городской совет принял решение об обозначении мозаик во Львове международным памятникоохранным знаком «Голубой щит». Речь идет о произведениях, которые находятся в перечне ценных и являются объектами культурного наследия.

Эмблему уже используют во Львове. На ней содержится надпись «Объект культурного наследия. Охраняется законом».

По словам управляющего делами исполкома, и. о. начальника управления охраны исторической среды ЛГС Натальи Алексеевой, такое обозначение усилит информирование о ценности мозаичных произведений.

Ранее мы писали, что во Львове уничтожили уникальную мозаику в здании издательства «Свободная Украина».

Фото: Юрий Волощак, «Твой город»

Опубликовано: 09 октября 2023
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