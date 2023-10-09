Укрытия в учреждениях дошкольного образования будут недоступны посторонним: почему

С сегодняшнего дня укрытия в заведениях дошкольного образования будут недоступны для посторонних лиц. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Согласно решению Совета обороны Киева и согласно постановлению Кабинета Министров, вносятся изменения в порядок использования укрытий Фонда защитных сооружений города Киева.

Изменения будут касаться исключительно заведений дошкольного образования. Укрытием смогут воспользоваться дети и персонал.

Новые правила будут действовать только при работе детсадов. В ночное время укрытия будут работать для всех граждан.

«Такие изменения обусловлены, в первую очередь интересами безопасности, для защиты детей», — комментирует Сергей Попко, начальник КМВА.

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Фото: УНИАН