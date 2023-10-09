В Киеве продлили запрет на движение общественного транспорта во время тревог

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Ирина Маймур
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В столице продлили запрет на движение общественного транспорта во время воздушных тревог.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по транспорту, связи и рекламе Киевского горсовета относительно петиции о «Восстановлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог». Однако после обсуждения приняла решение продлить запрет.

В администрации отмечают, что это обусловлено мерами безопасности.

Напомним, что речь идет о шестой петиции киевлян о возобновлении движения общественного транспорта во время тревог, которую отклонили городские власти.

Фото: КГГА

Опубликовано: 09 октября 2023
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