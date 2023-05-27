Киевляне поддержали рекордную 6 петицию с просьбой отменить остановку транспорта во время тревоги

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Валерия Гуржий
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Рекордная шестая петиция об отмене остановки транспорта во время тревог набрала 6000 подписей.

Об этом сообщают Пассажиры Киева.

Такого количества петиций не было еще ни по одному вопросу в Киеве. Первая петиция набрала необходимое количество голосов в августе 2022 года сразу после принятия решения Советом обороны Киева.

И только за эту весну еще 5 петиций с этим же требованием набрали необходимое количество голосов.

"Вместе с Киевом коммунальный транспорт в Украине во время войны бездумно до сих пор останавливают только Ивано-Франковск и Хмельницкий. Другие либо не делали этого, либо отказались из-за неэффективности такого действия по требованию общества"

Напомним, ГСЧС не требует от городов останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог. Однако именно эти обязательные рекомендации озвучивают в Совете обороны Киева уже 9 месяцев.

Впоследствии Совет обороны Киева проголосовал решение , что с 22 мая в случае объявления воздушной тревоги наземный общественный транспорт Киева должен довезти пассажиров до ближайшего укрытия.

Раньше мы писали, сколько киевляне переплачивают за маршрутки из-за остановок коммунального транспорта во время тревог.

Фото: ЦТС

Опубликовано: 27 мая 2023
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