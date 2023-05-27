Киевляне поддержали рекордную 6 петицию с просьбой отменить остановку транспорта во время тревоги

Рекордная шестая петиция об отмене остановки транспорта во время тревог набрала 6000 подписей.

Об этом сообщают Пассажиры Киева.

Такого количества петиций не было еще ни по одному вопросу в Киеве. Первая петиция набрала необходимое количество голосов в августе 2022 года сразу после принятия решения Советом обороны Киева.

И только за эту весну еще 5 петиций с этим же требованием набрали необходимое количество голосов.

"Вместе с Киевом коммунальный транспорт в Украине во время войны бездумно до сих пор останавливают только Ивано-Франковск и Хмельницкий. Другие либо не делали этого, либо отказались из-за неэффективности такого действия по требованию общества"

Напомним, ГСЧС не требует от городов останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог. Однако именно эти обязательные рекомендации озвучивают в Совете обороны Киева уже 9 месяцев.

Впоследствии Совет обороны Киева проголосовал решение , что с 22 мая в случае объявления воздушной тревоги наземный общественный транспорт Киева должен довезти пассажиров до ближайшего укрытия.

Раньше мы писали, сколько киевляне переплачивают за маршрутки из-за остановок коммунального транспорта во время тревог.

Фото: ЦТС