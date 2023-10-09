В Луцке показали проект реставрации исторического Гостиного двора: визуализации

В Луцке показали проект реставрации Гостиного двора Прайзлеров – памятника архитектуры начала XX века.

Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.

Авторами проекта являются консорциум в составе ООО «Любарт ЛТД» и ООО «Рибас Хотелс Групп». Они являлись единственными участниками конкурса.

Проект предусматривает реставрацию памятника архитектуры, а также обустройство отеля с рестораном. Кроме этого, в здании планируют открыть кафе с летней площадкой во дворике и сувенирный магазин.

Мэр Луцка отмечает, что состоялся только первый этап оценки предложений. Впоследствии заявка будет рассмотрена на соответствие конкурсной документации.

Местные активисты против превращения исторического памятника в гостинично-ресторанный комплекс. Они хотят обустроить там общественное пространство.

Гостиный двор Прайзлеров – дом и двор на улице Кафедральной, 4 на территории историко-культурного заповедника «Старый Луцк». В начале XX века дом принадлежал чеху Владимиру Прайзлеру. Там работал чешский клуб, ресторан и гостиница.

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Визуализации: Игорь Полищук