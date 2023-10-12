Неизвестная Воскресенка: Маршрут интересной прогулки по Киеву

Историк, киевед, писатель и основатель проекта Hidden Kyiv Кирилл Степанец рассказывает о Воскресенке – левобережном жилом массиве, который был когда-то поселком и казацкой вотчиной.

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Где в Киеве планировали первую объездную дорогу, откуда на Левом берегу взялись Куба, Камбоджа и Вьетнам, а также как на Радужном массиве появился свой Версаль, читайте дальше.

Об истории местности

Первое упоминание о воскресенском просторе датируется 1111 годом. Тогда в летописях также упоминается река Радун, которая затем превратилась в озеро Радунка или Радужное, как оно называется сейчас. Теперь это одно из самых живописных озер на Левобережье Киева.

В летописях упоминается именно Воскресенская Слобода. Начиная примерно с 16 века она известна как Евстафиева земля, поскольку во времена Великого Княжества Литовского эта земля принадлежала украинскому шляхтичу князю Евстафию Дашкевичу, который был одним из главарей украинского казачества и чьим именем недавно была названа одна из улиц в этом районе. Некоторые историки считают, что Дашкевич чуть ли не первым стал применять огнестрельное оружие в украинском войске.

Южная граница земель Дашкевича включала в себя поселок Басмань и заканчивалась селом Выгуровщина, которое теперь превратилось в жилой массив Троещина. То есть район, о котором идет речь – это фактически территория от Броварского пути до Троещины.

Семьсот лет назад эти "земли Евстафиевские" были будущей Воскресенкой. Их атаман завещал своим родственникам, сначала они перешли в собственность его зятя, а после его смерти, согласно завещанию – храму Воскресения Христова на Подоле. И здесь у историков возникают противоречия, потому что на тот момент существовал только один храм с таким названием, который находился на территории Киево-Печерской Лавры. Поэтому существует версия, что служители храма на Подоле подделали документы и стали владельцами этой земли.

Кстати, это единственный массив, который в советское время в разгар борьбы с религией не переименовали и оставили церковное название.

Валы с артиллерийским оружием в парке "Победа"

На территории от современного Броварского проспекта и до нынешнего парка "Победа" в свое время по приказу российского императора Александра Второго был сооружен огромный военный полигон. Его масштаб поражал: ближе к современной Дарницкой площади были расквартированы солдаты в летних лагерях. С этого места на север простирались земли полигона, жилые массивы, включая гостиницу «Братислава», фактически построенные на его землях. Но Воскресенки он не касался, потому что к тому моменту она была уже заселена.

Как известно, в 1918 году Киев захватили большевики под руководством Михаила Муравьева, именно здесь они установили пушки и с этого места несколько дней подряд расстреливали город. Причем умышленно стреляли по жилым домам, храмам, колокольням, целили в колокольни. В результате этих обстрелов по некоторым данным через несколько дней была уничтожена треть всего населения Киева. На том месте, где был универмаг «Детский мир», находилась артиллерийская сторожевая вышка, откуда наблюдали за военными испытаниями.

Полигон просуществовал до Второй мировой войны. Позже с этого места запускали салюты на праздники, например, на 9 мая. А затем вообще закрыли. Единственное упоминание, которое от него осталось – это лесополоса, простирающаяся вдоль Броварского проспекта с соснами, которым по 200-300 лет. Она выполняла функцию естественной границы. Создавалась она искусственно ради безопасности людей, передвигавшихся по Басманному пути, который в свое время имел стратегическое значение.

Кстати, на улице Малышко, где раньше было кафе Сладкоежка, вы можете встретить сосну-патриарха, которая официально считается самой старой сосной в Киеве. Ей более 250 лет, у нее есть охранная табличка о том, что она является ботанической памяткой природы. Это «Сосна Нестерова». Названа именем летчика-испытателя Петра Нестерова, который в 1913 году, накануне Первой мировой войны, проводил здесь первые в мире авиационные полеты по корректировке артиллерийского огня.

Если наложить старую карту полигона на современную карту Киева, то можно увидеть, что на ней обозначены закрытые валы, образующие своеобразный квадрат. Их можно хорошо рассмотреть сегодня. Скорее всего, в этом месте хранили артиллерийские патроны, а эти земляные брустверы обеспечивали их хранение. Сейчас археологи пытаются представить этот объект как памятку археологии на Левом Берегу.

Курган "Бессмертие"

А еще в 1967 году в парке торжественно открыли курган "Бессмертие". В его создании также участвовали жители Воскресенки. Идея была в том, что землю для кургана привезли из братских могил европейских стран, участвовавших во Второй мировой войне. Один из жителей района рассказывал историю, как, будучи в то время пионером, переносил землю для кургана прямо в своей шапке.

Улица Воскресенская: проект первой в Киеве объездной дороги

На улице Воскресенской, которая когда-то была Воскресенским шоссе (кстати, здесь есть дом, где сохранилась еще старинная ржавая табличка со старым названием) в 1915 году планировали построить первую объездную дорогу в Киеве. Когда полигон закрылся, возникла необходимость сделать кольцо с выездом за Быковней на нынешний Броварской проспект. Но в результате успели построить только небольшой кусочек.

На старой карте местности вообще нет никаких построек, только эта улица, ее кусок тянется к улице Алишера Навои, потом обрывается. Один из известных объектов местности – Ремзавод, Дарницкий экспериментальный ремонтный завод, который до 2009 года назывался "Агромаш".

Рядом – тоже своеобразный портал в прошлое: здесь можно встретить частные дома старого типа, а также барочные здания, построенные когда-то для работников завода.

В 1990-е годы рабочие предприятия, которое занималось ремонтом спецтехники, уже самостоятельно пытались "выплачивать" себе зарплату: времена были непростые, завод простаивал, поэтому его сотрудники находили способы самостоятельно решать эту проблему. Очевидцы рассказывали, как кто-то перекидывал рессору через забор, кто-то еще какое-то добро выносил.

Памятник "Адам"

А еще на входе в завод стоял интересный памятник: коренастый металлический мужчина держал в руках миниатюрный "Уазик". Местные жители почему-то называли его "Адамом", вероятно, по аналогии с первым человеком в мире. Памятника уже нет, как и огромного бомбоубежища на территории завода, которое сейчас очень пригодилось бы. Говорят, его в свое время просто залили бетоном.

"Куба", "Камбоджа", "Вьетнам"

Развитие Воскресенки началось с 1960-х годов, первые дома на пересечении улицы Петра Запорожца и бульвара Перова (ныне это Воскресенский проспект) были сданы в 1962 году. Внутри единого и монолитного на первый взгляд жилмассива существовала сегрегация – местная молодежь постоянно придумывала неофициальные названия для новых микрорайонов.

Так в шестидесятые годы здесь появились враждующие между собой районы "Вьетнам" и "Камбоджа". В реальности между этими странами в то время был военный конфликт, эти названия постоянно были на слуху, о них говорили по радио и писали в советской прессе. Оба района находились далеко от центра, равно как и названные восточные страны были недалеко от СССР. Это может быть одним из вариантов происхождения названий.

"Демаркационная линия" между районами проходила по проспекту Алишера Навои (кстати, один из "аборигенов" однажды рассказывал, что в народе эту улицу называли "Алишер Новокаин").

А от кинотеатра "Аврора", где теперь находится ТРЦ "Квадрат", начинался еще один район – "Куба". Одна из версий такого названия состоит в том, что улица Кибальчича до застройки микрорайона по форме напоминала набережную Гаваны, особенно, когда весной эту улицу иногда заливало водой. Было и такое, что вода подступала к жилым домам.

"Золотые руки" и близкая подруга Цоя

В одном из домов на улице Петра Запорожца находился знаменитый дом быта "Золотые Руки", в свое время он обслуживал жителей Воскресенки. На первый взгляд, это обычное, ничем неприметное и типичное сооружение бытового обслуживания. Сегодня здесь работают продуктовый магазин, парикмахерская и многое другое. Но здание ценно тем, что внутри между этажами странным образом сохранилась майолика (разновидность монументально-декоративного искусства), созданная выдающейся украинской художницей, героиней Украины Татьяной Яблонской.

Майолика Татьяны Яблонской в доме быта

А еще эта улица прославилась тем, что на ней жила другая, возможно, менее известная художница – Елена Духневич. Она оформляла поздравительные новогодние открытки, которые были очень популярны, как и традиция поздравлений по почте, на художественном комбинате.

В современной киевской истории Духневич известна тем, что была близкой подругой популярного в 1980-х музыканта и певца Виктора Цоя. В 1986 году студент кинофакультета киевского института имени Карпенко-Карого Сергей Лысенко пригласил группу "Кино" в полном составе сниматься в своей дипломной работе "Конец Каникул". Большая часть ленты была снята на озере Тельбин, и, как известно, там до сих пор есть знаменитое "дерево Цоя", которому в 2020 году депутаты Киевсовета предоставили статус ботанического памятника.

Елена Духневич

Рассказывали, что из-за Елены Духневич и их близких отношений Цой задерживался в Киеве дольше необходимого, а одна из таких совместных прогулок в тот год стоила ей жизни. Как известно, это был чернобыльский год, из города уезжали люди, пытались вывезти детей. Рассказывали, что однажды художница попала под радиоактивный дождь и через несколько лет скончалась от онкологического заболевания. Ее похоронили на Лесном кладбище.

Остатки старинного кладбища во дворе

Как утверждают местные, в одном из дворов Воскресенко есть остатки старого Слободского кладбища.

В одном из дворов дома на Воскресенском проспекте есть огромный холм. На первый взгляд – это часть рельефа, или же остатки какого-то старого строительства, которое не убрали.

Местные старожилы утверждают, что когда-то здесь было так называемое Слободское кладбище от названия поселения – Воскресенская Слобода. И якобы дети, когда играли на площадке, находили здесь кости, челюсти и разные предметы. Кладбище было уничтожено в 1960-х, а пионеров из местных школ отправили собирать металлолом из металлических ограждений и крестов.

Суеверные люди потом стали называть этот квартал "На гробах", как утверждали, в этом месте происходило самое большое количество ДТП. Интересно, что в этом дворе родился печально известный персонаж, оставивший кровавый след в девяностые – криминальный авторитет Валерий Прыщик по прозвищу Прыщ, который в свое время контролировал Троещинский рынок.

"Подъезд-Версаль" на Радужной

Своеобразная изюминка, или десерт массива – это уже прославленный подъезд в одном из домов на улице Радужной. Его несколько лет назад обустроил проживающий здесь пенсионер. Фактически из серого и невнятного подъезда он сделал что-то вроде дворца: украсил стены лепниной с позолотой, разместил портреты в рамках, даже мусоропровод здесь оформлен под античную колонну с атлантами.

Утверждает, что оформлял подъезд около пятнадцати лет. Сейчас дом нередко посещают туристы, даже иностранцы, бывает, сюда заезжают.