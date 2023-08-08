Кладбище машин, шестиугольная башня и украинское барокко: Что интересного смотреть на ДВРЗ

Историк, киевовед, писатель и основатель проекта Hidden Киев Кирилл Степанец рассказывает об одном из самых необычных районов столицы, который до сих пор считают криминальным и депрессивным.

Что объединяет героя сериала "Участковый с ДВРЗ", маньяка Чикатило, певца Потапа и маршала Буденного, читайте дальше.

О районе

Для многих киевлян район ДВРЗ, названный в честь Дарницкого вагоноремонтного завода – это уже конец географии, в народе даже ходит известная поговорка: "Кому в світі не везе – той живе на ДВРЗ".

Недавно я услышал еще одну ее красноречивую интерпретацию: “Це зупинка ДВРЗ, транспорт далі не везе”.

Почему многие люди считают, что эта местность находится очень далеко и даже не в Киеве? Возможно, потому что во всех документах 1930-х район указан как поселок (местные жители обижаются, когда его так называют).

Фактически – это автономный райончик, который строивлся исключительно для работников вагоноремонтного завода

Также неподалеку расстраивался район Соцгород, таким образом реализовывалась давняя советская концепция "соцгородов" – населенных пунктов, в которых проживают жители промышленных районов, тратя минимум времени, чтобы добраться до своих рабочих мест. А рядом расположена вся необходимая для жизни инфраструктура: детсады, школы, больницы, магазины.

При всех своих преимуществах у ДВРЗ есть недостатки – удаленность и определенная отчужденность. Единственная дорога, по которой сюда можно добраться – улица Алма-Атинская. С другой стороны, это обеспечило особенность: поскольку район не транзитный, то и транспорта здесь проезжает меньше, в этом направлении один маршрут – в основном на ДВРЗ.

Дом культуры завода "Химволокно"

улица Магнитогорская, 1

В первые сталинские пятилетки на Левом Берегу столицы началось развитие нескольких мощных предприятий, в первую очередь – химической промышленности: Дарницкого шелкового комбината, завода Радикал (также известного как Завод № 1000), который со временем стал одним из самых вредных предприятий Восточной Европы и завода “Химволокно”.

Все они сейчас не работают и в комплексе напоминают какую-то зону отчуждения. Но некоторые объекты, построенные в то время, например, Дом культуры, очень интересны с исторической и архитектурной точки зрения. И было бы хорошо, если бы их сохранили.

Это фактически первый Дом культуры на Левом Берегу

Когда-то здесь функционировали разные кружки и творческие коллективы, а открылся он в 1939 году товарищеским судом над работником одного из предприятий, опоздавшим на работу. В сталинское время за это могли и посадить. Я слышал много рассказов о том, как люди пытались вовремя попасть на работу, прилагая невероятные усилия. Особенно непросто было тем, кто жил на другом берегу.

Жители Рыбальского острова, работавшие на Подоле, зимой просто шли по льду, рискуя жизнью, и иногда проваливались в воду. Моста тогда еще не было.

У здания есть архитектурная ценность, этоинтересный образец украинского барокко. Сейчас на этой территории много заброшенных корпусов, иногда здесь проводят спонтанные фотосессии

У меня есть уникальное и эксклюзивное фото из газеты "Вечерний Киев" конца 1930-х годов с материалом о строительстве Шелкостроя (так этот район называли в то время). Статья проиллюстрирована не менее уникальным фото, с которого после доноса какого-то чекиста началось громкое уголовное дело. В доносе утверждалось, что на одном из деревьев, посаженных возле этого ДК и изображенных на газетном фото, виднеется лицо главного врага товарища Сталина Льва Троцкого и просматривается его борода.

На полном серьезе утверждалось, что фотограф специально сделал снимок части дерева, чтобы таким образом сделать послание к оппонентам Сталина. Сейчас над этим можно посмеяться, но фотографа посадили, абсурдные были времена.

Кладбище старых автомобилей на берегу реки Дарница

Дарница – одна из главных рек Левого Берега. В свое время она была очень полноводной, на ней стояли мельницы. В советское время она стала заложником большого города. Точную характеристику своего времени дал ей один из экологов: "Река Дарница как зеркало нашей цивилизации".

Она действительно отразила всю суть безумного двадцатого века, индустриализации и пренебрежительного отношения к природе. Сюда регулярно попадали все отходы огромного промышленного комплекса вокруг, от этого вода в Дарнице становилась самых разнообразных цветов.

Недалеко от находящейся рядом ТЭЦ-4 на небольшом пустыре лет десять назад появилось кладбище заброшенных советских (таких как ГАЗ-21 или УАЗ-469) и иностранных автомобилей, которые здесь были просто хаотично разбросаны.

Самый интересный экспонат, привлекающий всеобщее внимание – первая модель "Волги", ГАЗ-21. В свое время – мечта всех советских автолюбителей

Мой дедушка на такую заработал, работая геологом в Африке. А когда приехал на ней в родное село, там все попадали. На ее капоте по классике была еще фигурка оленя, но она давно исчезла. Говорят, что она стоит около 200 долларов, поэтому это совсем не удивительно.

На самом деле местные мастера занимаются здесь ремонтом машин, а некоторые знакомые девушки иногда устраивают фотосессии эротического характера.

Озеро "Колдебка"

На ДВРЗ несколько водоемов, если считать вместе с заброшенным глубоко в Быковнянском лесу болотом на базе старого торфяника. В 1950-е годы предприятие там создало собственное озеро, считавшееся гордостью завода.

Другой водоем расположен на грузовой станции Лески – это маленький хутор, отделявший ДВРЗ от Старой Дарницы. На территории станции есть свое озеро для железнодорожников, которое в народе называют Контейнерка. Там регулярно организуют выезды на отдых с шашлыками, но сугубо для ведомственных работников, доступно оно не всем.

Это озеро – для отдыхающих на районе. Точного происхождения его названия я не знаю, есть разные интерпретации (“колдепка”, “колдежка”). Но могу предположить, что оно произошло от русского слова "колдобина", что означает яму или трясину.

Это относительно новый водоем, он появился в конце 90-х на месте старого маленького болота

Фактически это дренажный пруд, который принимает у себя излишки дождевой воды и грунтовые воды из реки Дарница, иногда здесь включают насосы.

Весной этого года, когда на Левом Берегу было значительное повышение воды, они работали круглые сутки. А еще это очень популярный объект локальных развлечений весенне-летнего сезона: костры, шашлыки и иногда заплывы, хотя это крайне рискованно.

Шестиугольная водонапорная башня

Эта конструкция – самый старый объект на ДВРЗ. Она, вероятно, была построена в конце 1920-х годов. В то время на этой местности вокруг был один лес и песчаный бархан, старожилы называли ее "Шишкина горка". И первой здесь появилась именно эта башня, которая сейчас сильно контрастирует с окружающей застройкой района, представленной в основном панельками или кирпичными домами 1980-90-х.

Кстати, она до сих пор работает и питает водой частный сектор. Сам частный сектор появился уже после Второй Мировой войны, когда район начал развиваться. В стране в то время ощущался серьезный кризис с жильем и людям начали выделять индивидуальные площади, хотя это противоречило всей коммунистической идеологии.

В целом застройка района местами смешанная – среди старых домов эклектически вставлены многоэтажки, составляющие ядро центрального ДВРЗ

Эти постройки служили постоянной локацией для съемок кинофильмов, сериалов и музыкальных клипов. Например, итальянцы здесь снимали "Эвиленко", биографическую ленту о российском маньяке Чикатило.

Ну и, конечно, как не вспомнить украинский сериал "Участковый с ДВРЗ".

"Первый дом на ДВРЗ"

улица Алма-Атинская, 105/2

В первую очередь район интересен своей архитектурой 1930-50-х годов: дома в стиле украинского барокко гармонично сплелись в один градостроительный ансамбль, отличающий этот район на фоне других.

Первое здание на ДВРЗ сдали в эксплуатацию в декабре 1934 года, оно так и вошло в историю района как "первый дом". Со стороны этого здания на кронштейне висели главные часы поселка, с которыми сверяли время все, кто шел на завод. А рядом с ним находилось "окно сатиры" – яркий агитационный элемент той эпохи, в котором публично высмеивались недостатки и социальные явления.

В доме жили рабочие ДВРЗ, еще здесь была гостиница, также располагался штаб добровольной народной дружины, а в 1970-80-е годы – приемная местного участкового инспектора Михаила Маценко.

Есть подозрение, что сюжет и образ главного героя сериала "Участковый с ДВРЗ" были заимствованы именно с Маценко, о котором здесь ходили легенды, он пользовался большим авторитетом на районе.

Рассказывают, что за время его работы на ДВРЗ не было никакого криминала, было безопасно, царил покой, жильцы не боялись оставлять открытыми двери и окна домов. И только в 90-е годы ситуация с преступностью поменялась в худшую сторону

О Маценко рассказывали, что он был человеком суровым, даже жестоким, якобы отстреливал бродячих собак из собственного оружия. Но дисциплина и безопасность вокруг были в то время идеальными.

Дом с башней

улица Алма-Атинская, 97/1

Большинство старых домов на нынешней улице Алма-Атинской строились военнопленными немцами уже после Второй мировой по проекту человека, выигравшего конкурс на восстановление послевоенного Крещатика архитектора Анатолия Добровольского. Это, возможно, роднит ДВРЗ с центром Киева.

По его проекту здесь построили несколько домов, опять же, в стиле украинского барокко с флористическим орнаментом – хрупкими шишками и лепниной на торцах. На некоторых даже просматривается отсылка к античности.

На одном из домов есть декоративная краеугольная башня. Она выполняла функцию противопожарного поста

Когда еще не у всех была телефонная связь, из таких башен наблюдали противопожарную ситуацию в районе. Также рассказывали ужасную историю о девушке, которая в результате несчастной любви решила покончить жизнь самоубийством прямо на этой башне.

Центр культуры и искусств Днепровского района

Место, увековеченное в знаменитом продукте современной массовой поп-культуры – клипе Потапа и Насти “На районе”. По крайней мере, по этому клипу, набравшему более 5 миллионов просмотров, его чаще всего узнает молодежь.

Здание было создано в монументальном стиле неоклассицизма и открывалось весной 1954 года при участии героя большевизма и советских анекдотов, маршала с колоритными усами Семена Буденного, который в торжественной обстановке перерезал красную ленту. Кстати, это один из немногих маршалов, которого Сталин пожалел и не расстрелял.

Культ Сталина развенчивали постепенно, и хотя открывался этот дворец уже после смерти диктатора, на его кулисах во время открытия изобразили лицо четырех "классиков марксизма-ленинизма" в профиль. Спустя время, конечно, их убрали.

А старожилы утверждали, что после визита военачальника, который, как известно, был маршалом кавалерии, на местности ликвидировали все конные конюшни. Возможно, потому что кавалерия была уже вымирающим видом в тогдашних войсках.

Когда-то рядом с Домом культуры была танцплощадка, сегодня это так же главное место досуга на районе.