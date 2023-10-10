В Киеве начали включать отопление: где именно

В столице уже начали подключать к теплоснабжению объекты социальной инфраструктуры. Больницы, школы, сады подключают по заявкам их руководителей.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
«О коммунальной сфере, жилых домах: мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло», — сообщает Виталий Кличко.
Он также отмечает, что подключать коммунальные здания начнут, когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание. Тогда же, по их заявкам, будут подключать и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.
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Фото: УНИАН