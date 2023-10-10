Кличко спрогнозировал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост

Подольско-Воскресенский мост в Киеве планируют открыть в ближайшие недели.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сообщил мэр Виталий Кличко.

Сначала должна быть введена в эксплуатацию первая часть моста.

"Я думаю, в ближайшие недели мы закончим. Все, кто проедет по мосту, будут очень удивлены. Это 9 км моста в воздухе над островами, над Днепром", - отметил Кличко.

Ранее мы писали, что Подольско-Воскресенский мост планируют частично открыть уже в сентябре этого года.

Напомним, что автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве планировали открыть к лету 2022 года, но из-за вторжения сроки реализации снова сместились.

Подольско-Воскресенский мост, который должен соединять раздел с Радужным массивом и Троещиной, строится уже почти 30 лет. Его начали строить еще в 1993 году, но вскоре строительство остановилось из-за нехватки средств.

Фото: Подольско-Воскресенский мост