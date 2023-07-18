Подольско-Воскресенский мост планируют частично открыть в сентябре этого года

Подольско-Воскресенский мост планируют частично открыть уже в сентябре этого года.

Об этом в интервью "Ліга.net" сообщил глава Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

По его словам, съезды на Труханов остров и Русановские сады уже построены и сейчас там планируют запустить там хотя бы общественный транспорт.

"Но эти съезды будут работать в таком режиме — "не для всех". Это будет скорая, пожарная и ряд маршрутов общественного транспорта, которые будут соединять левый берег с правым. Я думаю, в сентябре мы уже должны поехать"

Ранее Виталий Кличко сообщал, что строительство первой части Подольско-Воскресенского моста планируют завершить до конца 2023 года.

Напомним, что автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве планировали открыть к лету 2022 года, но из-за вторжения сроки реализации снова сместились.

Подольско-Воскресенский мост, который должен соединять Подол с Радужным массивом и Троещиной, строится уже почти 30 лет. Его начали строить еще в 1993 году, но вскоре строительство остановилось из-за нехватки средств.

Фото: Подольско-Воскресенский мост