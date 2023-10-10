Общине Киева вернут 4 га земли, на которой строят ЖК «Академ-Квартал»

Киеву вернут земли, на которых строят ЖК «Академ-Квартал». Сегодня решение суда о возвращении 4 га земли стоимостью более 217 млн грн вступило в законную силу. В феврале его принял Хозяйственный суд Киева, а в октябре подтвердил Северный апелляционный хозяйственный суд.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Земли расположены в Святошинском районе в переулке Приборном.

В мае 2003 года Киевский городской совет решил передать эту территорию Киевскому опытно-экспериментальному заводу «Уголь». Ему был передан в долгосрочную аренду на 25 лет указанный земельный участок с конкретно определенным назначением для эксплуатации и обслуживания административно-производственных и хозяйственных зданий и сооружений, относящихся к категории земель промышленности. Там же начали строить ЖК «Академ-Квартал». Арендатор фактически без разрешения сменил категорию земельного участка из земель промышленности на земли жилой и общественной застройки.

Суд согласился с доводами о невозможности жилищного строительства на землях промышленности и обязал завод «Уголь» вернуть земельный участок.



Ранее мы писали , что суд признал застройку озера Вырлица вместе с берегом площадью 20 га незаконным и вернул его общине Киева.

Фото: Киевская городская прокуратура.