На Netflix покажут премьеру украинского сериала о первых днях вторжения

Сериал «Первые дни» стартует в Украине и Европе с 1 ноября на Netflix. Зрители смогут увидеть шесть историй от шести режиссеров, объединенных войной.

В сериале будут рассказывать о начале полномасштабного вторжения и о киевлянах, решивших не покидать столицу.

«Это обычные люди, оказавшиеся в чрезвычайных, страшных условиях — впрочем, сохранили человечность, любовь к близким и веру в будущее», — комментируют создатели сериала.

Над проектом работали талантливые украинские творцы: Артем Литвиненко — автор идеи и режиссер сериала «Нюхач», авторы «Первых ласточек» Валентин Шпаков и «Ты - космос» Павел Остриков, Алексей Есаков и Тала Пристаецкая — сериал «Крепосная».

Каждый эпизод «Первых дней» — это художественный минифильм, вдохновленный настоящими событиями, а у некоторых персонажей есть прототипы в реальной жизни. Ольга с детьми вынуждена жить в одном доме с двумя мужчинами – нынешним и бывшим; Максима война застает на работе, в зоопарке, откуда он не может уехать; бездомный, живущий в машине, помогает местному ТрО, а мальчик Егор успокаивается тем, что в своем воображении сбивает ракеты, как злых птиц.

«Украина сейчас в центре внимания мира и иностранной аудитории интересно узнать, что происходит с нами, не только из новостей, а на более глубоком уровне. Именно формат художественного сериала позволяет глубже почувствовать нашу боль и надежды и соотнести себя с обычными украинцами», — комментирует Анна Елисеева, продюсерка проекта.

Ранее мы писали , что волонтеры Repair Together выпустили сериал «Деревня и люди» о восстановлении Черниговщины.

Фото: «Первые дни».