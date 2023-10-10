Balbek Bureau запускают проект по восстановлению украинских сел: как присоединиться

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Наталия Габрух
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Balbek bureau — мастерская архитектуры и дизайна интерьера запускает новый проект RE:Ukraine Villages. В октябре проект проведет инициативу «Родительский дом» и собирает информацию об украинских домах, чтобы у команды были образцы для восстановления разрушенных сел.

Об этом сообщает основатель RE:Ukraine Villages, Слава Балбек в соцсетях.

«RE:Ukraine Villages — онлайн-конструктор, упрощающий восстановление сельского жилья с уважением к локальному контексту. С начала полномасштабного вторжения России тысячи сельских домов Украины были повреждены или разрушены. Одна из задач проекта — сохранить сложившийся органический образ украинских сел и не дать стереть его типовой застройкой», — пишет Слава Балбек.

Работу над проектом начали еще в июне 2022 года. За время работы сформулировали дизайн код деоккупированной части Киевщины, который лег в основу RE:Ukraine Villages.

Воспользовавшись бесплатным онлайн-конструктором, можно получить готовую инструкцию по восстановлению жилья: pdf с изометрией, планами, чертежами, развертками фасадов и рекомендациями отделочных материалов.

Выбрать можно из более чем 200 миллионов вариантов домов только для Киевской области.

Следующий шаг проекта — это открытие Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской и других областей, пострадавших от российской агрессии.

RE:Ukraine Villages начинает недельную акцию «Родительская изба» по сбору данных и фотоматериалов: пользователи могут перейти по ссылке, описать параметры своего сельского дома, добавив фото и указание на регион. Акция продлится с 10 по 20 октября.

Ранее мы писали, что наблюдать за восстановлением Киевской области теперь можно на интерактивной карте от United24 и ЛУН.

Фото: Детектор медиа.

Опубликовано: 10 октября 2023
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