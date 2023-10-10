В Украине планируют запретить «джипинг» в заповедных зонах

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Наталия Габрух
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Передвижение на джипах, эндуро-мотоциклах, квадроциклах, баги наносит значительный вред окружающей среде. В связи с этим Минокружение разработало законопроект, который запретит «джипинг» в заповедных зонах.

Об этом сообщает пресс-служба Минокружения.

Проект документа вводит запрет на проезд автомобилей по территориям объектов природно-заповедного фонда. Однако запрет не будет касаться дорог общего пользования, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, а также автомобильных дорог на частных территориях.

«Это поможет защитить биоразнообразие от уничтожения и химических загрязнений, шумов и вибраций, которые вызывают автомобили», — сообщают в Минокружения.

Законопроект поддержан природоохранными общественными организациями. Впереди процедура согласования с центральными органами власти.

Ранее мы писали , что Киевсовет предоставил охранный статус четырем ботаническим памятникам природы.


Фото: Elievan Junior/Unsplash .

Опубликовано: 10 октября 2023
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