В Киеве создали карту с дерусифицированными улицами и их историями

Издание Bird in Flight создало карту дерусифицированных улиц Киева с историями деятелей, в честь которых они теперь называются.
Чтобы прочесть описание, необходимо нажать на любую улицу.
Всего в Киеве переименовано 287 проспектов, улиц, переулков и площадей. 101 из них получили новые названия в честь украинских деятелей, 16 – иностранцев. В частности, Красноткацкая уже носит имя Уинстона Черчилля, Искровская теперь — улица Джохара Дудаева.
Больше всего улиц — более 15% — переименовали в честь украинских военных. 14,1% — теперь носят названия местностей, а 12,2% — украинских топонимов. Меньше всего улиц назвали в честь спортсменов и космонавтов.
Ранее мы писали, что киевляне просят переименовать улицу на Соломенке в честь погибшего пилота «Джуса».
Фото: КИЕВ24