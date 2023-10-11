На территории Лавры обследовали вековые каштаны и липы: теперь их будут лечить

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Наталия Габрух
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Около 20 деревьев на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра обследовали с помощью специального устройства арботома. Среди них каштаны, клены, ясени и липы.

Об этом сообщает КО "Киевзеленстрой".

Все деревья, находящиеся на территории Национального заповедника, имеют не один десяток лет, а возраст некоторых достигает около 200. Все они являются памятниками местного значения. Деревья растут в самых посещаемых местах, поэтому возникают вопросы безопасности гостей и работников Музея.

Деревья обследовали с помощью арботома. Арботом – это импульсный томограф, показывающий дерево изнутри. Принцип действия прибора основан на измерении времени прохождения звуковых импульсов через разные участки ствола дерева. Стволовые гнили снижают плотность древесины, и прибор обнаруживает такие участки, что позволяет получить целостную картину распространения гнили по стволу.

Специальное программное обеспечение отображает на мониторе:

• внутренние повреждения, зоны распада и нарушение целостности древесины, а также механически обособленные части материала, которые выделяются на изображении в красном цвете;

• здоровую и невредимую древесину, которая изображается зеленым цветом.

Игорь Сингере — биолог-исследователь и эксперт по состоянию растений, проводивший обследование. Данные, полученные с помощью арботома, помогут ему составить план лечения для каждого дерева.

Ранее мы писали , что "Киевзеленстрою" угрожают судом, если они не спилят 90-летний каштан возле Пейзажной аллеи.

Фото: КО "Киевзеленстрой".

Опубликовано: 11 октября 2023
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