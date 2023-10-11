В Киеве проведут толоку для спасения дома Сикорского

Активисты общественной организации «Центр развития городов» организуют толоку в поддержку проекта спасения дома Сикорского.

Мероприятие пройдет 14 октября, в 11:00, по улице Ярославов Вал, 15Б.

Во время толоки будут убирать территорию памятки и установят временную конструкцию, которая защитит ее от осадков до начала реставрационных работ.

Главная цель проекта – возвращение усадьбы Сикорского территориальной общине Киева.

Трехэтажное здание выдающегося авиаконструктора сейчас находится в заброшенном состоянии. В 2000 году усадьбу на 49 лет отдали в аренду благотворительному фонду «Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского». В 2016 году суд вернул здание в собственность Министерства обороны. Сейчас оно находится на балансе ГП «Отель Казацкий» Минобороны Украины.

В июле 2023 года стало известно, что Минобороны передаст усадьбу в собственность Киева. Однако Минэкономики до сих пор прорабатывает пакет документов по осуществлению передачи, отмечают активисты.