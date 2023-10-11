В Киеве проведут толоку для спасения дома Сикорского

374
Ирина Маймур
share share

Активисты общественной организации «Центр развития городов» организуют толоку в поддержку проекта спасения дома Сикорского.

Мероприятие пройдет 14 октября, в 11:00, по улице Ярославов Вал, 15Б.

Во время толоки будут убирать территорию памятки и установят временную конструкцию, которая защитит ее от осадков до начала реставрационных работ.

Главная цель проекта – возвращение усадьбы Сикорского территориальной общине Киева.

Трехэтажное здание выдающегося авиаконструктора сейчас находится в заброшенном состоянии. В 2000 году усадьбу на 49 лет отдали в аренду благотворительному фонду «Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского». В 2016 году суд вернул здание в собственность Министерства обороны. Сейчас оно находится на балансе ГП «Отель Казацкий» Минобороны Украины.

В июле 2023 года стало известно, что Минобороны передаст усадьбу в собственность Киева. Однако Минэкономики до сих пор прорабатывает пакет документов по осуществлению передачи, отмечают активисты.

Фото: Википедия/Сарапулов

Опубликовано: 11 октября 2023
share share
Борьба за 90-летний каштан на Пейзажной аллее: директор музея все еще отказывается от его лечения Борьба за 90-летний каштан на Пейзажной аллее: директор музея все еще отказывается от его лечения Озеро Вербное в Киеве объявили ландшафтным заказником Озеро Вербное в Киеве объявили ландшафтным заказником Недалеко от Контрактовой площади высадили липы: фото Недалеко от Контрактовой площади высадили липы: фото Консультация по адресу: Veteran Hub запускает мобильный офис в Киевской области Консультация по адресу: Veteran Hub запускает мобильный офис в Киевской области В Харькове установили памятник работникам тепловых сетей В Харькове установили памятник работникам тепловых сетей На благоустройство озера Вербное хотят потратить более 10 млн гривен На благоустройство озера Вербное хотят потратить более 10 млн гривен Во Львове аварийные здания завода «Электрон» хотят перестроить под жилье Во Львове аварийные здания завода «Электрон» хотят перестроить под жилье На территории Лавры обследовали вековые каштаны и липы: теперь их будут лечить На территории Лавры обследовали вековые каштаны и липы: теперь их будут лечить
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.