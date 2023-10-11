Во Львове аварийные здания завода «Электрон» хотят перестроить под жилье

541
Наталия Габрух
share share

Во Львове аварийные здания завода «Электрон» на ул. Стороженко, 25а, 25б, 27 планируется реконструировать. Там обустроят жилой дом, здания апартаментов со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом. Соответствующий градостроительный расчет уже был рассмотрен на заседании архитектурно-градостроительного совета 4 октября.

Все три дома, которые хотят реконструировать, находятся в аварийном состоянии. Здание не эксплуатируется, а раньше помещение использовалось как административное.

Застройка расположена в зоне Ж-2, где разрешено строить строения до шести этажей.

Линии фасада с улицы Стороженко предлагают сохранить, но перестроить внутреннюю часть. Там расширят внутренний двор. Со стороны ул. Стороженко разместят апартаменты под аренду, а внутреннюю секцию сделают жилой. Под секцию апартаментов было выделено 42% (26 апартаментов), а под жилую – 58% (20 квартир).

Здание в аренду будет высотой в пять этажей, а жилое — шесть. Застройщик планирует сохранить два исторических фасада, а третий полностью заменить современным.

Первые этажи имеют цокольную часть, которую планируется ликвидировать для создания безбарьерного доступа. Там обустроят коммерческие помещения. Подземный паркинг будет под частью жилого дома и апартаментов. В жилую часть планируют сделать вход с внутреннего двора, а в апартаменты с улицы.

Ранее мы писали , что во Львове оштрафовали жителей, которые заменили окна и застекли балконы на домах-памятниках.

Фото: Твой город.

Опубликовано: 11 октября 2023
share share
Борьба за 90-летний каштан на Пейзажной аллее: директор музея все еще отказывается от его лечения Борьба за 90-летний каштан на Пейзажной аллее: директор музея все еще отказывается от его лечения Озеро Вербное в Киеве объявили ландшафтным заказником Озеро Вербное в Киеве объявили ландшафтным заказником Недалеко от Контрактовой площади высадили липы: фото Недалеко от Контрактовой площади высадили липы: фото Консультация по адресу: Veteran Hub запускает мобильный офис в Киевской области Консультация по адресу: Veteran Hub запускает мобильный офис в Киевской области В Харькове установили памятник работникам тепловых сетей В Харькове установили памятник работникам тепловых сетей На благоустройство озера Вербное хотят потратить более 10 млн гривен На благоустройство озера Вербное хотят потратить более 10 млн гривен В Киеве проведут толоку для спасения дома Сикорского В Киеве проведут толоку для спасения дома Сикорского На территории Лавры обследовали вековые каштаны и липы: теперь их будут лечить На территории Лавры обследовали вековые каштаны и липы: теперь их будут лечить
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.