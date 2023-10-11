Во Львове аварийные здания завода «Электрон» хотят перестроить под жилье

Во Львове аварийные здания завода «Электрон» на ул. Стороженко, 25а, 25б, 27 планируется реконструировать. Там обустроят жилой дом, здания апартаментов со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом. Соответствующий градостроительный расчет уже был рассмотрен на заседании архитектурно-градостроительного совета 4 октября.

Все три дома, которые хотят реконструировать, находятся в аварийном состоянии. Здание не эксплуатируется, а раньше помещение использовалось как административное.

Застройка расположена в зоне Ж-2, где разрешено строить строения до шести этажей.

Линии фасада с улицы Стороженко предлагают сохранить, но перестроить внутреннюю часть. Там расширят внутренний двор. Со стороны ул. Стороженко разместят апартаменты под аренду, а внутреннюю секцию сделают жилой. Под секцию апартаментов было выделено 42% (26 апартаментов), а под жилую – 58% (20 квартир).

Здание в аренду будет высотой в пять этажей, а жилое — шесть. Застройщик планирует сохранить два исторических фасада, а третий полностью заменить современным.

Первые этажи имеют цокольную часть, которую планируется ликвидировать для создания безбарьерного доступа. Там обустроят коммерческие помещения. Подземный паркинг будет под частью жилого дома и апартаментов. В жилую часть планируют сделать вход с внутреннего двора, а в апартаменты с улицы.

Ранее мы писали , что во Львове оштрафовали жителей, которые заменили окна и застекли балконы на домах-памятниках.

Фото: Твой город.