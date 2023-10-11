На благоустройство озера Вербное хотят потратить более 10 млн гривен

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Ирина Маймур
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КП «Плесо» объявило тендер на проведение капитального ремонта элементов благоустройства зоны отдыха озера Вербное в Оболонском районе.

На работы планируют потратить 10,4 млн гривен, сообщается на сайте публичных закупок Prozorro.

В пределах капремонта планируют установить пандусы, урны, тротуары, лавочки и шлагбаум. Также проведут озеленение – высадят березы, ивы и сосны.

Капитальный ремонт хотят завершить к 23 декабря. В настоящее время КП ищет подрядчиков.

Горожане уже начали жаловаться на этот тендер. Они считают, что проводить такие работы во время войны нецелесообразно. Все средства должны быть направлены на нужды армии.

Ранее мы писали, что застройку озера Вырлица сочли незаконной.

Фото: КМВА

Опубликовано: 11 октября 2023
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