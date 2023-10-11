На благоустройство озера Вербное хотят потратить более 10 млн гривен

КП «Плесо» объявило тендер на проведение капитального ремонта элементов благоустройства зоны отдыха озера Вербное в Оболонском районе.

На работы планируют потратить 10,4 млн гривен, сообщается на сайте публичных закупок Prozorro.

В пределах капремонта планируют установить пандусы, урны, тротуары, лавочки и шлагбаум. Также проведут озеленение – высадят березы, ивы и сосны.

Капитальный ремонт хотят завершить к 23 декабря. В настоящее время КП ищет подрядчиков.

Горожане уже начали жаловаться на этот тендер. Они считают, что проводить такие работы во время войны нецелесообразно. Все средства должны быть направлены на нужды армии.

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Фото: КМВА