Недалеко от Контрактовой площади высадили липы: фото

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Ирина Маймур
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Коммунальщики высадили на прилегающих к Контрактовой площади улицах 18 деревьев.

Об этом сообщили на фейсбук-странице КП УЗН Подольского района.

Зеленстроевцы высадили липу европейскую Pallida.

«Это красивое и стойкое дерево, которое станет украшением района. У него роскошная крона, которая даст тень и создаст комфортный микроклимат», — отмечают коммунальщики.

К тому же это дерево выделяет фитонциды, очищающие воздух.

Раньше мы писали, что на территории Лавры обследовали вековые каштаны и липы: теперь их будут лечить.

Фото: КП УЗН Подольского района

Опубликовано: 11 октября 2023
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