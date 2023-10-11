Недалеко от Контрактовой площади высадили липы: фото

Коммунальщики высадили на прилегающих к Контрактовой площади улицах 18 деревьев.
Об этом сообщили на фейсбук-странице КП УЗН Подольского района.
Зеленстроевцы высадили липу европейскую Pallida.
«Это красивое и стойкое дерево, которое станет украшением района. У него роскошная крона, которая даст тень и создаст комфортный микроклимат», — отмечают коммунальщики.
К тому же это дерево выделяет фитонциды, очищающие воздух.
Раньше мы писали, что на территории Лавры обследовали вековые каштаны и липы: теперь их будут лечить.
Фото: КП УЗН Подольского района