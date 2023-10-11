Озеро Вербное в Киеве объявили ландшафтным заказником

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Наталия Габрух
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Находящееся в Оболонском районе столицы озеро Вербное объявили ландшафтным заказником. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Сергей Попко, начальник КМВА сегодня подписал Распоряжение «Об ихтологически-ботаническом ландшафтном заказнике местного значения «Озеро Вербное». Заказник объявлен с целью сохранения и охраны водной и наземной флоры и фауны, среди которых разные виды рыб, моллюски, а также подземных источников. Заказник входит в природно-заповедный фонд Украины и охраняется как национальное достояние.

На озере планируется создать условия для отдыха и оздоровления киевлян.

Сергей Попко подчеркивает, что ответственность за надлежащее состояние территории заказника и соблюдение установленного режима территории несет КП «Плесо».

Ранее мы писали , что на благоустройство озера Вербное хотят потратить более 10 млн гривен.

Фото: КМВА.

Опубликовано: 11 октября 2023
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