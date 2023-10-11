Киеву вернули здание больницы на Дарнице стоимостью почти 70 млн гривен

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Ирина Маймур
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Суд вернул столичной общине здание больницы в Дарницком районе. Его стоимость — почти 70 млн гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Отмечается, что нежилым помещением на улице Шевелева, которое ранее использовала Киевская городская клиническая больница № 1, незаконно завладели дельцы.

Как выяснили правоохранители, в 2017 году здание выбыло из коммунальной собственности путем подделки документов, а в дальнейшем — в результате заключения ряда сделок.

«Реагируя на нарушения, Дарницкая окружная прокуратура г. Киева обратилась в суд с иском о истребовании в коммунальную собственность объекта недвижимости, признании сделки недействительной и отмене решений о государственной регистрации права собственности», — отметили правоохранители.

В результате Дарницкий суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. Суд апелляционной инстанции оставил решение по-прежнему. Нежилое здание, стоимость которого почти 70 млн гривен, вернулось в юрисдикцию города.

Ранее мы писали, что историческую усадьбу Терещенко окончательно вернули в собственность Киева.

Фото: Киевская городская прокуратура

Опубликовано: 11 октября 2023
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