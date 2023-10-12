В Киеве начали расчищать реку Лыбидь: что уже сделали

В Киеве расчищают наземный участок реки Лыбидь, протекающий вдоль улицы Николая Гринченко.
Об этом сообщили в КП «Плесо».
Коммунальщики удаляют растения, обрезают кусты и деревья и сортируют собранный мусор для дальнейшей переработки.
Также они принимают необходимые меры по сохранению результатов на длительный срок.
«Конечная цель – обеспечение долговременной чистоты и экологической безопасности данной локации. Вскоре проинформируем, как обстоят дела с расчисткой и подземной частью реки Лыбидь», — отметил руководитель КП «Плесо» Вячеслав Савицкий.
Ранее мы писали, что на расчистку реки Лыбидь до урочища Лысая Гора Киев выделил почти 15 млн гривен.
Фото: КП «Плесо»