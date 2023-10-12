В Киеве начали расчищать реку Лыбидь: что уже сделали

В Киеве расчищают наземный участок реки Лыбидь, протекающий вдоль улицы Николая Гринченко.

Об этом сообщили в КП «Плесо».

Коммунальщики удаляют растения, обрезают кусты и деревья и сортируют собранный мусор для дальнейшей переработки.

Также они принимают необходимые меры по сохранению результатов на длительный срок.

«Конечная цель – обеспечение долговременной чистоты и экологической безопасности данной локации. Вскоре проинформируем, как обстоят дела с расчисткой и подземной частью реки Лыбидь», — отметил руководитель КП «Плесо» Вячеслав Савицкий.

Ранее мы писали, что на расчистку реки Лыбидь до урочища Лысая Гора Киев выделил почти 15 млн гривен.

Фото: КП «Плесо»