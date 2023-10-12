Стало известно, сколько автобусов получил Киев с начала войны и сколько из них вывели на маршруты

С начала полномасштабной войны Киев получил 105 автобусов от зарубежных партнеров.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

Первыми в столицу прибыли 11 машин из Риги. Впоследствии партнеры из Латвии передали Киеву еще 10 автобусов. Также одними из первых Киеву передали автобусы из Германии. Кроме того, столица получила 6 автобусов от финского города Тампере. Еще 3 автобуса передали украинские благотворители.

В настоящее время 75 автобусов от европейских партнеров задействованы в пассажирских перевозках. Не используются 4 двухэтажных автобуса MAN. Прорабатывается вопрос эксплуатации данных двухэтажных автобусов в послевоенное время для организации экскурсионных, познавательных туров для школьников, а также для организации Управлением туризма и продвижений КГГА рейсов туристическими местами Киева на небольшие расстояния.

Также недавно Киев получил от Братиславы 23 городских автобуса, 5 из них как доноры запчастей. Остальные после проведения всех необходимых регистрационных процедур и оснащения отправятся на маршруты города и в оперативный резерв КП «Киевпасстранс».

Ранее мы писали, что осенью прошлого года Берлин подарил Киеву четыре двухэтажных автобуса, которые уже замечали в столице Украины. Тогда в «Киевпасстрансе» заявляли, что ищут лучшие маршруты для их запуска.

Фото: Киевпасстранс