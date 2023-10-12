Во Львове планируют обустроить перехватывающие паркинги: где именно

На заседании комиссии транспорта Львовского горсовета представили семь возможных локаций для размещения перехватывающих парковок на выездах из города.

Об этом пишет издание «Хмарочос».

Отмечается, что для паркингов предложили следующие участки:

направление ул. Б. Хмельницкого;

г. Винники, ул. Галицкая, 113;

направление ул. Лычаковской;

направление ул. Стрыйской, между ТРЦ King Cross Leopolis и Ипподромом;

направление пр. Червоной Калины, 109;

направление ул. Городокской;

направление ул. Шевченко, 323.

Как отметил глава комиссии Игорь Зинкевич, по результатам заседания Департамент мобильности и уличной инфраструктуры должен разработать концепцию создания перехватывающих паркингов во Львове.

Перехватывающие паркинги – это парковки, обустроенные на въездах в город и соединенные с маршрутами общественного транспорта. Они позволяют уменьшить загруженность городской автотранспортной системы, освободив ее от части личного автотранспорта. Водитель оставляет авто на такой парковке в течение дня и забирает его на обратном пути.

Раньше мы писали, что в Вишневом хотят построить десятиэтажный паркинг.

Фото: AUTO.TODAY