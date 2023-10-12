Во Львове планируют обустроить перехватывающие паркинги: где именно

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Ирина Маймур
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На заседании комиссии транспорта Львовского горсовета представили семь возможных локаций для размещения перехватывающих парковок на выездах из города.

Об этом пишет издание «Хмарочос».

Отмечается, что для паркингов предложили следующие участки:

  • направление ул. Б. Хмельницкого;
  • г. Винники, ул. Галицкая, 113;
  • направление ул. Лычаковской;
  • направление ул. Стрыйской, между ТРЦ King Cross Leopolis и Ипподромом;
  • направление пр. Червоной Калины, 109;
  • направление ул. Городокской;
  • направление ул. Шевченко, 323.

Как отметил глава комиссии Игорь Зинкевич, по результатам заседания Департамент мобильности и уличной инфраструктуры должен разработать концепцию создания перехватывающих паркингов во Львове.

Перехватывающие паркинги – это парковки, обустроенные на въездах в город и соединенные с маршрутами общественного транспорта. Они позволяют уменьшить загруженность городской автотранспортной системы, освободив ее от части личного автотранспорта. Водитель оставляет авто на такой парковке в течение дня и забирает его на обратном пути.

Раньше мы писали, что в Вишневом хотят построить десятиэтажный паркинг.

Фото: AUTO.TODAY

Опубликовано: 12 октября 2023
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