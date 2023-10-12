Замарстиновский парк во Львове обустроят для реабилитации военных и гражданских

Замарстиновский парк во Львове оборудуют для реабилитации пострадавших от российской агрессии военных и гражданских.

Об этом сообщили в Львовском горсовете.

Отмечается, что, прежде всего, в парке обустроят инклюзивные прогулочные дорожки.

К тому же, вдоль центральной аллеи установят детские и спортивные игровые элементы, подходящие для людей с инвалидностью. Всего в парке обустроят 22 детских игровых элемента: это качели, балансиры, песочницы, лазанки и деревянный домик. Из спортивных элементов установят теннисные столы и шахматы.

Также в парке появятся деревянные павильоны, скамейки и свалки, обустроят дренажную систему и дополнительные лотки для водоотведения.

Сейчас в парке уже есть сеть оздоровительных троп — терренкур. Они имеют общую протяженность 6,7 км. Четыре таких маршрута разной сложности соединят с сетью инклюзивных дорожек, которые обустроят в скором времени.

Общая стоимость проекта — 25,8 млн гривен. Однако в бюджет развития на 2023 год заложили только 9,3 млн гривен.

Ранее мы писали, что в Украине разработали приложение для спортивной реабилитации военных TrenVet.