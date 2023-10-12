В Киеве хотят ужесточить наказание за повторное размещение незаконной рекламы

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Ирина Маймур
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В Киеве планируется ужесточить наказание за повторное самовольное размещение незаконных вывесок на фасадах.

Об этом сообщили в Управлении по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

Соответствующий законопроект уже появился на сайте Киевсовета.

Согласно ему, владельцев бизнеса заставят возместить расходы на демонтаж, транспортировку и хранение незаконной рекламы в пятикратном размере.

В Управлении по рекламе КГГА и КП «Киевреклама» считают, что такие изменения будут стимулировать бизнесы размещать конструкции по правилам и не допускать повторного нарушения. К тому же — позволят уменьшить ресурсы «Киеврекламы», задействованные во время повторного демонтажа.

Ранее мы писали, что за сентябрь больше всего незаконных конструкций демонтировали на улице Семиренко в Святошинском районе — 58.

Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама»

Опубликовано: 12 октября 2023
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