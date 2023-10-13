Во Львове утвердили новые правила пользования электросамокатами

Львовский городской совет подписал меморандум о сотрудничестве с операторами проката электросамокатов о новых правилах пользования транспортом.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Согласно новым правилам, каждый электросамокат должен иметь уникальный идентификационный номер. К тому же транспорт обязательно нужно оборудовать активным белым светом спереди, красным светом сзади и сигналом «стоп», а также светоотражающими элементами.

Теперь будут действовать новые скоростные ограничения: в пределах города – до 20 км/ч, на территории парков и пешеходных – до 15 км/ч. Раньше эта скорость могла составлять до 25 км/ч.

Также операторам рекомендовали обеспечить медицинское страхование пользователей в размере от 100 тыс. грн.

Меморандум предусматривает общие правила для всех операторов. Это Bolt, eWings и Bike Now.

Согласно документу горсовет обязался развивать городскую велосеть, обустраивать паркоместа для самокатов, извещать операторов о запланированных перекрытиях улиц, а также сообщать им о нарушениях, совершенных горожанами на самокатах.

В то же время операторы должны контролировать соблюдение пользователями ПДД и приобщаются к оплате за аренду паркомест для самокатов. Кроме этого, должны передавать горсовету информацию о работе сервисов, в частности, количество транспорта, находящегося в эксплуатации, карту сети работы, количество поездок, их продолжительность, длину маршрутов и т.д.

Также меморандумом было утверждено 79 мест во Львове для отстоя или парковки электросамокатов. Пользователи смогут парковаться на обочинах или на этих паркоместах.

Ранее мы писали, что в одном из городов Одесской области запретили прокат электросамокатов.