Во Львове утвердили новые правила пользования электросамокатами

73
Ирина Маймур
share share

Львовский городской совет подписал меморандум о сотрудничестве с операторами проката электросамокатов о новых правилах пользования транспортом.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Согласно новым правилам, каждый электросамокат должен иметь уникальный идентификационный номер. К тому же транспорт обязательно нужно оборудовать активным белым светом спереди, красным светом сзади и сигналом «стоп», а также светоотражающими элементами.

Теперь будут действовать новые скоростные ограничения: в пределах города – до 20 км/ч, на территории парков и пешеходных – до 15 км/ч. Раньше эта скорость могла составлять до 25 км/ч.

Также операторам рекомендовали обеспечить медицинское страхование пользователей в размере от 100 тыс. грн.

Меморандум предусматривает общие правила для всех операторов. Это Bolt, eWings и Bike Now.

Согласно документу горсовет обязался развивать городскую велосеть, обустраивать паркоместа для самокатов, извещать операторов о запланированных перекрытиях улиц, а также сообщать им о нарушениях, совершенных горожанами на самокатах.

В то же время операторы должны контролировать соблюдение пользователями ПДД и приобщаются к оплате за аренду паркомест для самокатов. Кроме этого, должны передавать горсовету информацию о работе сервисов, в частности, количество транспорта, находящегося в эксплуатации, карту сети работы, количество поездок, их продолжительность, длину маршрутов и т.д.

Также меморандумом было утверждено 79 мест во Львове для отстоя или парковки электросамокатов. Пользователи смогут парковаться на обочинах или на этих паркоместах.

Ранее мы писали, что в одном из городов Одесской области запретили прокат электросамокатов.

Фото: Unsplash/Creative Christians

Опубликовано: 13 октября 2023
share share
Зимой из-за обстрелов возможны блекауты, но не продолжительные – министр Зимой из-за обстрелов возможны блекауты, но не продолжительные – министр Неизвестная Воскресенка: Маршрут интересной прогулки по Киеву Неизвестная Воскресенка: Маршрут интересной прогулки по Киеву Летнюю площадку ресторана Boho, занимавшую весь тротуар, начали демонтировать Летнюю площадку ресторана Boho, занимавшую весь тротуар, начали демонтировать Бренд Oliz и United 24 выпустили благотворительную коллекцию шелковых платков Бренд Oliz и United 24 выпустили благотворительную коллекцию шелковых платков На Нивках открылась пиццерия Berry Bar На Нивках открылась пиццерия Berry Bar В Киеве хотят ужесточить наказание за повторное размещение незаконной рекламы В Киеве хотят ужесточить наказание за повторное размещение незаконной рекламы Замарстиновский парк во Львове обустроят для реабилитации военных и гражданских Замарстиновский парк во Львове обустроят для реабилитации военных и гражданских В Буче экоактивисты приступили к инвентаризации деревьев В Буче экоактивисты приступили к инвентаризации деревьев
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.