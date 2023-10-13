На еще одной улице Днепра обустроили «берлинские подушки»

В Днепре продолжают устанавливать «берлинские подушки». Новые средства замедления движения автомобилей появились на улице Вернадского в районе дома №22.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта и инфраструктуры города.

Вдоль улицы Вернадского обустроят 8 «берлинских подушек».

Ранее мы писали, что средства замедления движения автомобилей уже установили на улице Скоробогатова.

«Они там себя хорошо зарекомендовали как средство успокоения дорожного движения, чтобы водители сбавляли скорость перед пешеходным переходом», — отметил начальник производственного отдела КП «Транспортная инфраструктура города» ДМР Михаил Солярчин.

Эти конструкции заставляют замедлять движение только легковые автомобили. В то же время общественный транспорт или скорая помощь пропустит их «между колесами». Также «берлинские подушки» не будут препятствовать движению велосипедистов.

Фото: Департамент транспорта и инфраструктуры Днепра