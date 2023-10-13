Для Киева закупят новые экологически чистые троллейбусы и трамваи

Европейский инвестиционный банк выделит 30,7 млн. евро на улучшение инфраструктуры и общественного транспорта в крупных украинских городах, в том числе и в Киеве.

22 млн евро из этой суммы направят на приобретение новых экологически чистых троллейбусов и трамваев для Киева, Львова и Одессы, производимых украинскими компаниями.

Еще 8,74 млн евро пойдет на поддержку ключевых муниципальных проектов, таких как рекультивация Грибовицкой свалки и управления твердыми бытовыми отходами во Львове, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах Сум, а также улучшение систем водоснабжения и водоотведения в Луцке.

Ранее мы писали, сколько автобусов получил Киев с начала войны и сколько из них вывели на маршруты.

Фото: КГГА