Для Киева закупят новые экологически чистые троллейбусы и трамваи

434
Ирина Маймур
share share

Европейский инвестиционный банк выделит 30,7 млн. евро на улучшение инфраструктуры и общественного транспорта в крупных украинских городах, в том числе и в Киеве.

22 млн евро из этой суммы направят на приобретение новых экологически чистых троллейбусов и трамваев для Киева, Львова и Одессы, производимых украинскими компаниями.

Еще 8,74 млн евро пойдет на поддержку ключевых муниципальных проектов, таких как рекультивация Грибовицкой свалки и управления твердыми бытовыми отходами во Львове, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах Сум, а также улучшение систем водоснабжения и водоотведения в Луцке.

Ранее мы писали, сколько автобусов получил Киев с начала войны и сколько из них вывели на маршруты.

Фото: КГГА

Опубликовано: 13 октября 2023
share share
Летнюю площадку ресторана Boho, занимавшего весь тротуар, демонтировали Летнюю площадку ресторана Boho, занимавшего весь тротуар, демонтировали В Киеве обустроят еще ориентировочно 10 наземных переходов В Киеве обустроят еще ориентировочно 10 наземных переходов Усадьбу Терещенко планируют реставрировать: что будет в доме после этого и сколько времени уйдет Усадьбу Терещенко планируют реставрировать: что будет в доме после этого и сколько времени уйдет На еще одной улице Днепра обустроили «берлинские подушки» На еще одной улице Днепра обустроили «берлинские подушки» В Украине создадут единую систему укрытий и интегрируют ее в "Дії" В Украине создадут единую систему укрытий и интегрируют ее в "Дії" В Ирпене открылась столовая с бесплатными горячими обедами В Ирпене открылась столовая с бесплатными горячими обедами Замки Тосканы, итальянские закуски и красное Piccini Strapazzamento – планы на вечер Замки Тосканы, итальянские закуски и красное Piccini Strapazzamento – планы на вечер В Броварах началась реконструкция детского сада: визуализации В Броварах началась реконструкция детского сада: визуализации
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.