Только 9% абонентов в Киеве имеют устойчивый к блэкаутам интернет – Минцифры

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Ирина Маймур
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В Киеве только 9% абонентов фиксированных сетей интернета подключены к сетям на базе PON, которые устойчивы к длительным обесточениям.

Об этом сообщил в интервью Liga.Tech директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик.

В среднем по всей Украине только 37% абонентов фиксированных сетей подключены к интернет-сетям на базе PON. В Киевской, Ровенской, Тернопольской областях, а также во Львове этот показатель составляет около 60%.

Самая плохая ситуация в Киеве — 9%. Это связано с тем, что столица оснащена старыми технологиями, не поддерживающими PON.

Минцифры активно общается с киевскими операторами, чтобы они активнее развивали сети. Некоторые уже планируют обновление и принимают заявки на подключение новых сетей.

Ранее мы писали, что в Киеве разработали 15 сценариев на случай чрезвычайной ситуации зимой.

Фото: Unsplash/Jay Wenningto

Опубликовано: 13 октября 2023
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