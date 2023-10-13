Только 9% абонентов в Киеве имеют устойчивый к блэкаутам интернет – Минцифры

В Киеве только 9% абонентов фиксированных сетей интернета подключены к сетям на базе PON, которые устойчивы к длительным обесточениям.

Об этом сообщил в интервью Liga.Tech директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик.

В среднем по всей Украине только 37% абонентов фиксированных сетей подключены к интернет-сетям на базе PON. В Киевской, Ровенской, Тернопольской областях, а также во Львове этот показатель составляет около 60%.

Самая плохая ситуация в Киеве — 9%. Это связано с тем, что столица оснащена старыми технологиями, не поддерживающими PON.

Минцифры активно общается с киевскими операторами, чтобы они активнее развивали сети. Некоторые уже планируют обновление и принимают заявки на подключение новых сетей.

Ранее мы писали, что в Киеве разработали 15 сценариев на случай чрезвычайной ситуации зимой.