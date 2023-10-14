Novus запускает сеть дешевых супермаркетов «Хапайка» в Киеве и области

Литовский ритейлер Novus запускает сеть дискаунтеров «Хапайка». Об этом сообщил генеральный директор компании Марк Петкевич.

Первый магазин был открыт в июле в селе Крюковщина в торговом центре «Наше Небо». Второй – в Киеве на улице Березняковской.

Магазины «Хапайка» — это формат жесткого дискаунтера по типу АТБ, в котором представлены повседневные товары низкого ценового сегмента каждой категории. Название для этих магазинов придумали с помощью ChatGPT, сообщает маркетинг-директор Novus Максим Белов.

Ранее мы писали , что супермаркеты «Сельпо» попали в список лучших магазинов Европы.

Фото: Forbes Украина.