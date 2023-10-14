«Преступление и… восстановление?»: во дворе достопримечательности на Рейтарской организуют выставку, чтобы привлечь внимание к произволу застройщиков

14 октября в 14:00 состоится презентация нового проекта в арт-корнере «Искусство против разрушения». Экспозицию разместят во дворе полуразрушенного дома Киевского уездного земства по улице Рейтарской, 37. На локации состоится попап-выставка «Преступление и… восстановление?».

Цель акции – привлечь внимание к произволу застройщиков, разрушающих памятники архитектуры в центре города. Инициатором и куратором выставки стал Олег Соснов, пригласивший к участию в проекте четырех знаковых украинских фотографов.

Александр Гляделов, Владислав Краснощек, Максим Дондюк фиксируют преступления, совершенные агрессором во время войны. Евгений Никифоров в своей практике отображает на фото изменения в урбанистическом ландшафте мирных украинских городов, где постепенно исчезают важные культурные слои и ценные артефакты.

«Компания НЕСТ привыкла разрушать ландшафт нашего старинного города, строя свою коммерческую недвижимость в исторических зонах. Ее руководители, подобно агрессору, не хотят смириться с очевидным: украинское общество изменилось. Мы стремимся жить в стране, где наши права на историю, наследие и идентичность признают и уважают. Разрушенные памятки должны быть восстановлены. Застройщик должен заплатить за свои преступные действия», – комментируют организаторы акции.

Также протест и требования по восстановлению памятника поддержали юристы Андрей Селепей и Назар Белоцерковец из компании Selepey, Volkovetsky & Partners, которые при необходимости пойдут в суд, чтобы защитить памятник.

Ранее мы писали , что на Рейтарской застройщик хочет вывезти кирпич из стен памятника, который разрушил.

Фото: «Преступление и… восстановление?».