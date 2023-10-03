На Рейтарской застройщик хочет вывезти кирпич со стен памятника, который разрушил

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Ирина Маймур
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На Рейтарской, 37А застройщик пытается вывезти кирпич со стен памятника, который он успел разрушить.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

«На ул. Рейтарской, 37 застройщики расчехлились и решили вывезти уже успевшие разрушить. Напомню, что по факту умышленного повреждения и разрушения памятника Дома киевского уездного земства открыто уголовное производство. Разрушенная часть строения является предметом преступления. Проведение работ запрещено», — отметил Перов.

Сейчас возле поврежденной памятки собираются активисты и охранники.

Отметим, что Минкульт предоставил статус памятки местного значения для всего здания по адресу: ул. Рейтарская, 37-А, А. К тому же этот участок является памятником археологии национального значения «Культурный слой «Города Ярослава» 11–13 веков».

В мае 2023 года компания «Нест» начала сносить исторический флигель на Рейтарской, 37А. В департаменте культурного наследия КГГА заявили, что проект сноса не согласован. Полиция открыла против застройщика уголовное производство, и демонтаж исторического здания на время прекратили. Однако застройщик успел существенно повредить историческое здание, в том числе старинный флигель.

Утром 26 сентября дом на Рейтарской в очередной раз начали демонтировать без согласования ЮНЕСКО. По состоянию на утро уже успели уничтожить фасад третьего этажа.

Чтобы остановить разрушение памятки, активисты организовали круглосуточные дежурства.

Дом на Рейтарской расположен вблизи Софии Киевской. Он входит в буферную зону, охраняемую ЮНЕСКО. На заседании комиссии стало известно, что проект ЮНЕСКО не согласовывали.

Дом Киевской уездной управы 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. Там жил общественный деятель и писатель Николай Шаповал. На дом заключен охранный договор.

На месте памятника архитектуры девелоперская компания «Нест» хочет построить «бутиковый бизнес-центр» Reiter Hall.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 03 октября 2023
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