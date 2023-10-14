У Велотрека открывают франкофонное пространство Musique de langue: с разговорными клубами и кофе

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Наталия Габрух
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15 октября на улице Липинского, 4 откроют офлайн-пространство школы французского языка Musique de langue. Оно расположено вблизи киевского велотрека. Об этом сообщает The Village Украина.

Школа французского языка Musique de langue работает уже два года в онлайн-формате, его окончили более 500 человек. Основательница школы — Оля Шурова, музыкантка и переводчица.

Школа находится в бывшей квартире на первом этаже с двумя комнатами для языковой практики и небольшой кухней. Пространство выполнено в парижском стиле с рекламными постерами 50-х годов на стенах и деталями из парижской барахолки.

В Musique de langue есть библиотека с французскими книгами, которые можно почитать на месте. В будущем основательница планирует ввести библиотечную систему, чтобы брать книги домой, а возможно, и запустит магазин.

В понедельник, 16 октября, в пространстве начнут проводить разговорные клубы. Сначала для начальных уровней знания языка: А1 и А2, а в ближайшее время будут добавлены как уроки, так и события для уровней В1 и В2. За первую неделю планируют провести четыре разговорных клуба.

Также в пространстве будут проходить киноклубы с просмотром и обсуждением фильмов на французском языке, французские завтраки и бранчи, тематические встречи. Пока в пространстве можно угоститься кофе в свободном формате, но основательница не исключает, что в будущем запустят кофейню.

«В Musique de langue может происходить что угодно на французском: йога на французском, лекции на французском. Все, что погружает тебя во франкоязычную среду», — комментирует Оля Шурова.

Открытие пространства состоится в воскресенье, 15 октября. На событие приглашен посол и культурный атташе Франции, а также студенты курса Musique de langue. Музыканты будут играть французский джаз-мануш на двух гитарах и контрабасе, а угощать будут вином от теннисиста Сергея Стаховского Stakhovsky Wines.

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Фото: The Village Украина.

Опубликовано: 14 октября 2023
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