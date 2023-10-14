«Укрзализныця» запускает новое сообщение с Варшавой: когда начнут курсировать поезда

Завершаются последние приготовления перед стартом нового сообщения «Укрзализныци». Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в соцсетях. Новый маршрут будет проходить со станции Коломыя до станции Рава-Русская, где пассажиры будут пересаживаться на поезд польского перевозчика SKPL в Варшаву.

Современный украинский дизель-поезд имеет три вагона и вмещает 182 пассажира. Он будет курсировать под номером 867/868 от станции Коломыя через Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву в Раву-Русскую и обратно.

В поезде будет работать Wi-Fi через Starlink. Новое сообщение будет доступно уже с 15 октября. Билеты на оба поезда можно купить в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Ранее мы писали , что «Укрзализныця» запустила первый в мире автономный поезд-кухню.

Фото: «Укрзализныця».