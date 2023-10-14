11 украинских проектов номинированы на главную архитектурную премию ЕС

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Наталия Габрух
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11 украинских проектов номинировали на главную архитектурную премию Европейского Союза имени Миса ван дер Роэ.

Украинскую архитектурную студию Balbek Bureau номинировали за проект MOT или Module of Temporality («Модуль временности»). В феврале его разместили на Контрактовой площади. Там проект работал три месяца. Позже MOT перевезли в Днепр, затем в Луцк и Львов.

Пространство состоит из 27 контейнеров, которые заключили в двухэтажное помещение. Внутри представлены работы 25 художников со всего мира: скульптуры, холсты и т.д. Также в MOT разместили различные инсталяции и аудиовизуальные работы.

Номинации также получил гастромаркет "Рейтарская Circle" . Он расположен в цилиндрическом здании бывшей поликлиники по улице Рейтарской.

Реставрировала здание команда Эмиля Дервиша.

В лонглист архитектурной премии вошли три украинских проекта для внутренне перемещенных лиц: Co-Haty от Metalab, обустраивающий места жительства для ВПЛ на западе Украины; 13 домов для ВПЛ на Черниговщине от District #1 и архитектора Александра Петренко; модульные домики «Несокрушимые мамочки» во Львове от Sulykarchitects.

Среди других номинантов:

  • ЖК «Клубный городок 12» в Ивано-Франковске от GaidArt и Atelier Architecture+;
  • торгово-офисный центр на площади Петрушевича от архитектурной студии Андрея Асанова;
  • клабхаус «Балтийский Холл» во Львове от Sheremeta Architects Group;
  • ЖК «Екатеринославский» в Днепре от Filimonov & Kashirina Architects;
  • центр предоставления административных услуг в г. Новая Каховка от Anna Kyrii Architectural Projecting Group.

Ранее мы писали , что украинские студии YOD GROUP и BALBEK BUREAU стали финалистами международной премии Hospitality Design Awards.

Фото: Олег Бондаренко для Don't Take Fake, Рейтарская Circle, архитектурная премия Европейского Союза имени Миса ван дер Роэ.

Опубликовано: 14 октября 2023
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