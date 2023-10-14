11 украинских проектов номинированы на главную архитектурную премию ЕС

11 украинских проектов номинировали на главную архитектурную премию Европейского Союза имени Миса ван дер Роэ.
Украинскую архитектурную студию Balbek Bureau номинировали за проект MOT или Module of Temporality («Модуль временности»). В феврале его разместили на Контрактовой площади. Там проект работал три месяца. Позже MOT перевезли в Днепр, затем в Луцк и Львов.
Пространство состоит из 27 контейнеров, которые заключили в двухэтажное помещение. Внутри представлены работы 25 художников со всего мира: скульптуры, холсты и т.д. Также в MOT разместили различные инсталяции и аудиовизуальные работы.
Номинации также получил гастромаркет "Рейтарская Circle" . Он расположен в цилиндрическом здании бывшей поликлиники по улице Рейтарской.
Реставрировала здание команда Эмиля Дервиша.
В лонглист архитектурной премии вошли три украинских проекта для внутренне перемещенных лиц: Co-Haty от Metalab, обустраивающий места жительства для ВПЛ на западе Украины; 13 домов для ВПЛ на Черниговщине от District #1 и архитектора Александра Петренко; модульные домики «Несокрушимые мамочки» во Львове от Sulykarchitects.
Среди других номинантов:
Ранее мы писали , что украинские студии YOD GROUP и BALBEK BUREAU стали финалистами международной премии Hospitality Design Awards.
Фото: Олег Бондаренко для Don't Take Fake, Рейтарская Circle, архитектурная премия Европейского Союза имени Миса ван дер Роэ.