Украинские студии YOD GROUP и BALBEK BUREAU стали финалистами международной премии Hospitality Design Awards

Проекты украинских дизайнерских студий YOD Group и Balbek Bureau стали финалистами премии Hospitality Design Awards.

О каких именно проектах идет речь:

ресторан Terra в комплексе Emily Resort во Львове (категория Upscale Restaurant) от YOD Group. В интерьере заведения можно увидеть массивные колонны из зеленого стекла. В одной из таких колонн разместили винную комнату. До нее можно добраться винтовой лестницей. Стену в глубине зала декорировали стеклянными пластинами с оттисками локальных трав.

HAY boutique hotel & SPA by Edem Family в Буковеле (номинация Upscale Hotel) от YOD Group. Здание искусно вписали в ландшафт. Оно смахивает на скалу с каскадами растений.

ресторан «Пивное Пространство» в Днепре (номинация Casual Restaurant) от Balbek Bureau. По словам архитекторов, в интерьере заведения использовали вещи, имеющие историю. Среди них — переосмысленные светильники и винтажная мебель.

Финалистов Hospitality Design Awards определили в 26 категориях проектов и 13 категориях продуктов. Победителей будут награждать 6 июня в Нью-Йорке.

Hospitality Design Awards – это международная премия в области дизайна. Ее основало издание Hospitality Design Magazine.

Ранее мы писали, что украинская дизайнерка одержала четырехкратную победу в престижной международной премии.

Фото: Евгений Авраменко