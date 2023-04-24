Украинские студии YOD GROUP и BALBEK BUREAU стали финалистами международной премии Hospitality Design Awards

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Ирина Маймур
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Проекты украинских дизайнерских студий YOD Group и Balbek Bureau стали финалистами премии Hospitality Design Awards.

О каких именно проектах идет речь:

  • ресторан Terra в комплексе Emily Resort во Львове (категория Upscale Restaurant) от YOD Group. В интерьере заведения можно увидеть массивные колонны из зеленого стекла. В одной из таких колонн разместили винную комнату. До нее можно добраться винтовой лестницей. Стену в глубине зала декорировали стеклянными пластинами с оттисками локальных трав.

  • HAY boutique hotel & SPA by Edem Family в Буковеле (номинация Upscale Hotel) от YOD Group. Здание искусно вписали в ландшафт. Оно смахивает на скалу с каскадами растений.

  • ресторан «Пивное Пространство» в Днепре (номинация Casual Restaurant) от Balbek Bureau. По словам архитекторов, в интерьере заведения использовали вещи, имеющие историю. Среди них — переосмысленные светильники и винтажная мебель.

Финалистов Hospitality Design Awards определили в 26 категориях проектов и 13 категориях продуктов. Победителей будут награждать 6 июня в Нью-Йорке.

Hospitality Design Awards – это международная премия в области дизайна. Ее основало издание Hospitality Design Magazine.

Ранее мы писали, что украинская дизайнерка одержала четырехкратную победу в престижной международной премии.

Фото: Евгений Авраменко

Опубликовано: 24 апреля 2023
Balbek bureau YOD Group Hospitality Design Awards
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