WarFace Project: в Киеве пройдет выставка фотографа Виталия Юрасова

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Наталия Габрух
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С 15 по 20 октября в пространстве MacPaw Space пройдет первая персональная выставка фотографа Виталия Юрасова.

На экспозиции, получившей название War Face Project, будет выставлено более 50 фото. Юрасов отмечает, что на его работах отражены: передовая, окопы, обмены пленных, закрытые операции спецподразделений, специалисты, смерть, радость, мужество, братство.

Сначала фотограф работал для брендов, но с началом полномасштабного вторжения сменил направление.

«Я много где был, многое видел, и почти повсюду со мной была камера. Она заводила меня в разные места и знакомила с невероятными людьми. И чем дальше, тем больше я осознавал, что должен продолжать снимать, запечатлевать лицо этой войны и делиться тем, что вижу с вами», — комментирует Виталий Юрасов.

Также на выставке будут представлены фото с подписями Владимира Зеленского, Валерия Залужного, Кирилла Буданова и других. Их разыграют на аукционе, а вырученные средства отправят подразделениям, к которым фотограф ездил за время вторжения.

Ранее мы писали , что во Львове обустроили уличную галерею с работами современных украинских скульпторов.

Фото: Виталий Юрасов.

Опубликовано: 14 октября 2023
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