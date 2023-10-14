В киевском парке установили гостиницу для насекомых

В киевском парке Партизанской славы установили гостиницу для насекомых в виде многоквартирного дома. В нем есть отделения для сезонного поселения и зимовки.

Об этом сообщает коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

Для изготовления домиков использовали только экологичные материалы — древесину и природные наполнители. Каждая секция имеет разные наполнения, в соответствии с предпочтениями жителей: сено, мох, веточки, камни, кора деревьев и прочее.

У этих домиков будут проводить тематические открытые уроки. Детям будут рассказывать о разных видах насекомых, как важных элементах экосистемы.

Ранее мы писали , что Замарстиновский парк во Львове обустроят для реабилитации военных и гражданских.

Фото: КП СЗН Дарницкого района.