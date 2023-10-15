В Куреневском парке и на Контрактовой площади высадили деревья и кустарники.

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Наталия Габрух
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30 деревьев породы вишня мелкопильчатая «Роял Бургунди» высадили в Куреневском парке. Это деревья, за высадку которых весной голосовали жители Подола. Они будут расти на месте удалённых аварийных деревьев.

С начала 2023 года зеленстроевцы города высадили более 4 000 деревьев, около 47 000 кустов и около 5,5 миллиона цветов.

«Для Киева очень важно сохранять статус зеленой столицы. Несмотря на нелегкие времена, мы должны заботиться о комфорте киевлян и гостей столицы, которые заслуживают качественных мест для прогулок и отдыха», — комментирует заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющих полномочий Владимир Прокопов.

Также состоялось обустройство клумбы на Контрактовой площади (на пересечении улиц Межигорской и Григория Сковороды). Там высадили 36 туй западных «Глобоза», предоставленных городу меценатами.

Ранее мы писали , что неподалеку от Контрактовой площади высадили липы.

Фото: Вечерний Киев.

Опубликовано: 15 октября 2023
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