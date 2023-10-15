Когда ждать начала отопительного сезона в Киеве

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Наталия Габрух
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Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, старт отопительного сезона в коммунальных зданиях начнется, когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание.

«О коммунальной сфере, жилых домах, — мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же – по их заявкам – и дома ТСЖ, ЖСК, ведомственные», — написал Виталий Кличко.

В столице уже начали подключать к теплоснабжению объекты социальной инфраструктуры: больницы, школы и садики. По состоянию на 13 октября к теплу подключили 67 зданий. Процесс включения батарей может длиться несколько дней, потому что такое решение принимается на уровне местных властей. Об этом сообщает издание ТыКиев.

По словам секретаря Киевского горсовета Владимира Бондаренко, в Киеве рассчитывают начать отопительный сезон в конце октября — начале ноября. Это поможет сэкономить, ведь дешевый газ, который Нафтогаз продает для отопления жилищного сектора, лимитирован.

Глава Нафтогаза Алексей Чернышев сообщает, что старт отопительного сезона 2023/2024 в Украине запланирован на конец октября — начало ноября.

«В последние годы начало отопительного сезона сдвигается ближе к концу октября – началу ноября, но существуют и региональные особенности. Поэтому мы как всегда готовы к тому, что какие-то города начнут отопительный сезон во второй половине октября — начале ноября», — комментирует Алексей Чернышев.

Цена на газ до конца отопительного сезона останется неизменной – 7,96 грн за кубометр.

Ранее мы писали , что в Киеве начали включать отопление.


Фото: he gong/Unsplash .

Опубликовано: 15 октября 2023
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